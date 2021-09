Doda nie rozwiedzie się tak szybko z Emilem?

Doda jest kontrowersyjną postacią zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Potrafi zaskoczyć swoich fanów decyzjami życiowymi i tak było w przypadku jej ślubu z Emilem Stępniem.

Para ukrywała swój związek, aż do momentu powiedzenia sobie sakramentalnego "tak". Był bajeczny ślub w gorącej Hiszpanii, była olśniewająca suknia ślubna, wyznania miłości i nawet piosenka ze ślubnym teledyskiem.



Niestety wszystko na nic, bo uczucie nie przetrwało i małżonkowie pozostawali w separacji już od jakiegoś czasu. Doda zdążyła już nawet znaleźć nową miłość i jest obecnie szczęśliwie zakochana w Maxie Hodgesie, czego od pewnego momentu nawet nie ukrywa.



Stało się to zanim prawnie Dorota Rabczewska przestanie być żoną Emila Stępnia, bo para dopiero rozpoczyna proces rozwodowy. Pierwsza rozprawa miała odbyć się 29 września, ale... Emil nie pojawił się w sądzie, co dosłownie rozwścieczyło Dodę.



"Jestem wściekła. (...) Mam co najmniej dwie godziny wolne, więc postanowiłam się połączyć z wami i już nie eskalować mojej złości i postaram się uspokoić. Jak nie mam na coś wpływu, to jedynie mam wpływ na zaistniałą sytuację, więc mogę się nią na przykład przestać przejmować. Więc mam nadzieję, że ten live pomoże mi wyładować tę energię zawodu, złości i takiego żalu, że to się tak przeciąga długo i nie rozumiem dlaczego" - wyznała Doda na Instagramie.

Pojawiły się domysły, czy takie zachowanie Emila nie jest wymierzone w żonę specjalnie. Może istnieć wiele powodów, dla których Stępień zachowuje się w ten sposób, utrudniając Dodzie uzyskanie rozwodu. Może jeszcze liczy na to, że zdecyduje się do niego wrócić?



Problemy pojawiły się już teraz, a to dopiero początek rozwodowej drogi. Gwiazda jakiś czas temu ujawniła również, że będzie chciała uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego, co jest niezwykle skomplikowaną procedurą i tutaj także mogą pojawić się niespodziewane komplikacje.



Z pewnością nie jest to łatwy czas dla piosenkarki, ale wygląda na to, że może ona liczyć w takich momentach na nowego ukochanego.



