Jane Seymour zaskoczyła fanów. Tak teraz wygląda słynna "Doctor Quinn"

Jane Seymour polscy widzowie pokochali za tytułową rolę w serialu "Doctor Quinn". Brytyjska aktorka, producentka telewizyjna i filmowa znana jest także m.in. z filmu z serii o Jamesie Bondzie czy miniserialu "Na wschód od Edenu". Jane Seymour na swoim koncie ma również liczne wyróżnienia i nagrody. Zdobyła m.in. nagrodę Emmy, jest także dwukrotną laureatką statuetki Złoty Glob, a na Hollywood Walk of Fame ma swoją gwiazdę.

Choć od emisji serialu "Doctor Quinn" minęło wiele lat (ostatni odcinek został wyemitowany w 1998 roku), fani nadal uważnie śledzą losy aktorki. A ta chętnie dzieli się obrazkami ze swojego życia. Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 230 tys. internatów.

Jane Seymour zachwyca świetnym wyglądem

Jane Seymour w tym roku skończyła 71 lat. Jak podkreślają jej fani, czas się dla niej zatrzymał. Nadal zachwyca urodą i piękną sylwetką. "Wyglądasz, jak 16-latka", "Cudowna", "Piękna", "Jane, jaka Ty jesteś wysportowana jak na swój wiek" - czytamy w komentarzach pod zdjęciami aktorki, które publikuje na Instagramie i Facebooku.

Jak to robi, że tak wygląda? Jak udaje jej się utrzymać piękną figurę? Ostatnio serialowa Doctor Quinn zdradziła, jak dba o formę. Opublikowała filmik z siłowni. Jak przyznała, po licznych podróżach przyszedł czas na regenerację. Jane Seymour postanowiła wrócić na treningi. Formą aktywności, na którą zdecydowała się aktorka jest metoda gyrotonic, inaczej zwana jest jogą tancerzy. Łączy w sobie różne techniki treningowe i formy ruchu. Na pewno taki trening spodoba się miłośnikom pilatesu i jogi. Przyniesie ulgę osobom cierpiącym m.in. na przewlekłe bóle. Metoda gyrotonic pomaga wzmocnić stawy i mięśnie jednocześnie. Trening odbywa się na specjalnej maszynie do ćwiczeń, co można zobaczyć na filmiku.

Widać, że aktorka stawia na aktywny tryb życia. A treningi, chociaż są wymagające i dość intensywne, dostarczają jej mnóstwo pozytywnej energii.

