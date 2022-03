Chloe Ferry podsyca plotki na temat związku z Waynem Linekerem!

Chloe Ferry to gwiazda angielskiej telewizji, która zyskała popularność dzięki programom "Ekipa z Newcastle", czy "Celebrity Big Brother". W 2021 roku celebrytka występowała w "Celebs Go Virtual Dating" i tam poznała biznesmena, 58-letniego Wayne'a Linekera.

Ku zaskoczeniu wszystkich fanów, niedługo po poznaniu Chloe Ferry pochwaliła się wspólnym zdjęciem, na którym prezentuje dumnie wielki pierścionek.

Zdjęcie opublikował świeżo upieczony narzeczony, który dodatkowo zamieścił krótki wpis: "Powiedziała "tak"! Kocham Cię Chloe Ferry".

Reklama

Wówczas niektórzy mieli wątpliwości co do prawdziwości oświadczyn i odbierali to jako kolejną prowokację gwiazdki. Później temat nieco ucichł, a ona nie publikowała zdjęć z "narzeczonym"... aż do teraz!

Ostatnio jednak para została przyłapała na wspólnej zabawie z centrum miasta, a na profilu Chloe Ferry pojawiło się zdjęcie właśnie z Waynem Linekerem!

Biznesmen i celebrytka nie szczędzili sobie czułości, a to z kolei wywołało ponownie plotki na temat ich związku. Czyżby faktycznie ich uczucie było prawdziwe? Wiele na to wskazuje!

Instagram Post

Instagram Post

***

Czytaj także:

Liberty Poole pokazała gorące zdjęcie. Co za ciało

Love Island. Z programu odeszły dwie osoby

Baron chce zostać ojcem