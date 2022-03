Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zaskoczyli fanów rozstaniem

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli zgodnym małżeństwem, które doczekało się dwójki wspaniałych dzieci. Nic nie wskazywało na to, że para podjęła decyzję o rozstaniu po 17 latach wspólnego życia.

Katarzyna Cichopek coraz chudsza? Fani martwią się o aktorkę

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się! Wcześniej już mieli kryzys

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Oto historia ich związku

Katarzyna Cichopek nie wytrzymała. „Historie ściskały mi gardło” Dlatego tak bardzo fanów zaskoczyło oświadczenie opublikowane przez Katarzynę Cichopek i Marcina Hakiela, w którym poinformowali, że zdecydowali zakończyć swój związek. Poprosili o uszanowanie prywatności ze względu na dzieci i zapowiedzieli, że nie chcą komentować zaistniałej sytuacji.

Tak też się stało i po publikacji tej informacji Katarzyna Cichopek szybko wróciła do normalnego życia, starając się odnaleźć na nowo w nowej rzeczywistości.

Opublikowała InstaStories z planu serialu "M jak miłość", a także na jej profilu pojawiło się nowe zdjęcie, czym ponownie wprawiła w zdumienie internautów.

Uśmiechnięta, rozpromieniona Katarzyna Cichopek pozuje do niego w wiosennej stylizacji - w żółtej marynarce, kusej białej koszulce i w spodniach o dość nietypowym kroju.

Reklama

"Wracam do Was. Dziękuję, że jesteście" - napisała krótko Katarzyna Cichopek pod zdjęciem.

W komentarzach fani starali się napisać kilka słów wsparcia swojej ulubienicy, wracając do tematu rozstania:

"Rozstania nie są łatwe, ale są do przeżycia. Życzę zdrowia psychicznego siły i wytrwałości Wiem to z autopsji, bo rozwodziłam się mając trójkę małych dzieci!" - pisali internauci.

Instagram Post

Zobacz również: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel się rozwodzą. Wydali oświadczenie

Katarzyna Cichopek opublikowała nowe zdjęcie po rozstaniu. To zwróciło uwagę internautów!

Jednak sporo komentarzy odnosiło się nie do życia Katarzyny Cichopek, a do jej... spodni. To one wzbudziły sporą kontrowersję!

Aktorka wybrała szerokie jeansy z poszarpanymi nogawkami. To nie do końca spodobało się internautom:

"Góra super, spodnie koszmar, jakby psy dopadły na ulicy. Zepsuły całokształt", Te spodnie to nie Pani bajka" - można przeczytać zdanie niektórych internautów odnośnie spodni Katarzyny Cichopek.

Większość wielbicieli jednak nie szczędziło Katarzynie Cichopek komplementów i trzeba przyznać, że mimo trudnego etapu w życiu, gwiazda wprost... promienieje!

Instagram Post

***

Zobacz również:



Kasia Cichopek zalicza wpadkę w "PNŚ"? Goście przyszli z pomocą!

Kasia Cichopek pokazuje pupę na nowy rok! Fani podzieleni...