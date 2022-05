Jane Seymour debiutowała na wielkim ekranie w 1969 roku, a już rok później otrzymała swoją pierwszą, główną rolę. Popularność przyniosła jej natomiast rola dziewczyny James Bonda w filmie Guya Hamiltona "Żyj i pozwól umrzeć" z 1973 roku, ale na największy zawodowy sukces musiała poczekać do 1993 roku. Wtedy to wcieliła się w rolę młodej lekarki z Bostonu, która zdecydowała się przeprowadzić na Dziki Zachód, by otworzyć własną praktykę w małym miasteczku. Serial "Dr. Quinn" z dnia na dzień stał się hitem, a Seymour zdobyła serca fanów na całym świecie.

Od tego czasu aktorka zagrała jeszcze w kilku filmach, ale dla fanów już na zawsze została ambitną i życzliwą doktor z popularnego serialu. W 1996 roku została nawet nagrodzona za tę rolę Złotym Globem, na koncie ma także nagrodę Emmy.

Jane Seymour to nie tylko utalentowana aktorka, ale także piękna kobieta, której urodą zachwycają się fani z całego świata. Gwiazda skończyła już 71 lat, ale wciąż imponuje formą i idealną sylwetką, a na jej Instagramie nie brakuje zdjęć w obcisłych kreacjach i strojach kąpielowych, będących żywym dowodem na to, że czas się dla niej zatrzymał!

Jane Seymour zmieniła fryzurę. Jest nie do poznania!

Na Instagramie i Facebooku Jane Seymour pojawiło się właśnie dość zaskakujące zdjęcie. Aktorka pozuje na nim w obcisłych brązowych spodniach, czerwonym topie, eksponującym biust, szpilkach i panterkowym pasku. Uwagę zwraca jednak odważna fryzura aktorki - czyżby gwiazda, słynąca z pięknych, zdrowych, długich włosów o pięknym kolorze zdecydowała się na ich skrócenie i zafarbowanie na platynowy blond?

Fani aktorki zachowali jednak spokój - ta stylizacja to efekt jej pracy na planie serialu "B Positive" , w którym wciela się w rolę seksownej blondynki Bette. Spodziewalibyście się po aktorce takiej stylizacji? Fani piszą, że wygląda naprawdę gorąco!

