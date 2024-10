Kolejnym ważnym etapem w jej karierze była rola Gemmy Teller Morrow w popularnym dramacie kryminalnym "Sons of Anarchy" (2008-2014). I choć to Peggy Bundy otworzyła jej drzwi do kariery, to właśnie rola Gemmy przyniosła jej wiele nagród i uznanie krytyków, w tym Złoty Glob dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym w 2011 roku.