Katarzyna Cichopek to od lat ulubienica widzów polskiej telewizji. Zdobyła serca fanów serialu "M jak miłość" rolą Kingi Zduńskiej, by na ich oczach przejść metamorfozę i stać się prezenterką telewizyjną.

To właśnie on zaskoczył fanów sposobem, w jaki postanowił świętować urodziny gwiazdy. 7 października Katarzyna Cichopek skończyła 42 lata i z tej okazji dziennikarz opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcie Katarzyny.

To właśnie swoim wyglądem aktorka niejednokrotnie inspiruje fanki do poszukiwania własnego stylu i do zabawy modą. Maciej Kurzajewski zdecydował się jednak na publikację nieco innego zdjęcia Katarzyny Cichopek.

Bez makijażu i idealnej fryzury, za to szczęśliwa, jedząca gofra z bitą śmietaną i truskawkami. To, co najbardziej rzuca się w oczy na załączonej przez dziennikarza fotografii to... uśmiechnięte, szczęśliwe oczy Katarzyny.