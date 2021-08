Związek Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza to już przeszłość. Gwiazda usunęła już nawet z sieci zdjęcia ze swoim ex i stara się cieszyć powrotem do miłości sprzed lat — Bena Afflecka.

Odkąd dawni kochankowie odnowili znajomość, można odnieść wrażenie, że artystka promienieje.

Podczas Day Of Indulgence Party, na którym towarzyszyła jej 13-letnia córka Emma Anthony, będąca owocem małżeństwa piosenkarki z muzykiem Marcem Anthonym, J. Lo wyglądała obłędnie.

Na twarzy gwiazdy malował się szczery uśmiech. Widać było, że jest bardzo szczęśliwa.

Jennifer Lopez na imprezie z córką. Gwiazda pokazała brzuch!

Tego dnia Jennifer Lopez postanowiła wyeksponować swoją seksowną sylwetkę.

52-letnia artystka postawiła na wzorzysty zestaw. Miała na sobie luźne spodnie, dopasowaną do niego koszulę i krótki jasny top, który odsłaniał jej lekko umięśniony brzuch.

Do stroju gwiazda dobrała okulary i buty na obcasie.

Córka Jennifer Lopez również wybrała podobny top. W przeciwieństwie do znanej mamy postawiła natomiast na długą wzorzystą spódnicę w ciemnym kolorze, wygodne sportowe obuwie i luźny sweter.

Najbardziej w wyglądzie Emmy Anthony zaskoczyły jej niebieskie włosy.



Zdjęcie Jennifer Lopez i jej córka Emma Anthony / BACKGRID / East News

Zdjęcie Na twarzy Jennifer Lopez ostatnio często widać uśmiech. Myślicie, że to dzięki związkowi z Benem Affleckiem? / BACKGRID / East News

Wiedzieliście, że Jennifer Lopez ma 13-letnią córkę?



Dostrzegacie duże podobieństwo pomiędzy nimi?





