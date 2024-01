Spis treści: 01 Jennifer Lopez w płaszczu z kwiatów

02 Jennifer Lopez w przezroczystej sukience

03 Styl Jennifer Lopez Jennifer Lopez w ultramodnej stylizacji na jesień. Stworzyła zestaw idealny

Założyła najmodniejszy płaszcz. Jennifer Lopez znów zwróciła na siebie uwagę

Jennifer Lopez na zakupach. Wygląda jak bogini

Jennifer Lopez zachwyciła w obcisłej kreacji. Ale forma

Jennifer Lopez w 2024 rok weszła z przytupem. Piosenkarka wydała po latach singiel "Can’t get enough" promujący jej nadchodzący album "This is me... Now", który ukaże się w lutym. Będzie to pierwszy po długiej przerwie album w dorobku Lopez.

W związku z promocją nowego singla gwiazda nie omija żadnej okazji, by móc się pokazać publicznie. Postanowiła się nawet wybrać na Paryski Tydzień Mody Haute Couture wiosna-lato 2024, który rozpoczął się 22 stycznia. Tak piosenkarka prezentowała się na Paryskim Tygodniu Mody.

Reklama

Zobacz też: Tropikalna sukienka wstrząsnęła światem mody. Jennifer Lopez zrobiła w niej furorę

Jennifer Lopez w płaszczu z kwiatów

Zdjęcie Jennifer Lopez w zachwycającej sukni i płaszczu z kwiatów / Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News / East News

Jennifer Lopez wzięła udział w prezentacji kolekcji Eliego Saaba. Od kreacji, którą miała na sobie w trakcie wydarzenia, trudno było oderwać wzrok.

Piosenkarka postawiła na suknię w kolorze limonki od wspomnianego projektanta. Jej dolna część składała się z efektownych falban, uwagę zwracał również mocno wycięty dekolt i talia podkreślona fantazyjnym paskiem. Cały look dopełniła długim płaszczem z kwiatów, który dodał stylizacji romantycznego charakteru. A ten podkreślała również wpięta we włosy zielona kokardka. Za stylizację Lopez odpowiadali Rob Zangardi i Mariel Haenn.

Zobacz też: Selena Gomez wypoczywa od wielkich gal. Paraduje w dresie i kapciach

Jennifer Lopez w przezroczystej sukience

Lopez najwyraźniej postanowiła zostać królową odważnych stylizacji. W Paryżu zaprezentowała się też w przezroczystej sukienki od Valnetino. Uwagę zwracają wzory w kolorach czerwieni, bieli i brązu, okraszone nutką pomarańczowego. Mocnym akcentem jest czerwona kokarda znajdująca się na wysokości szyi. Lopez dobrała do przezroczystej kreacji beżowe buty na platformie i czerwoną torebkę niewielkich rozmiarów. Całość uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi.

Zdjęcie Jennifer Lopez w prześwitującej sukience / Backgrid/East News / East News

Zobacz też: Khloe Kardashian w futrze i bikini. Zaskakujące zdjęcie

Styl Jennifer Lopez

Jennifer Lopez w świecie mody jest niczym kameleon. Jej stylizacje zmieniały się na przestrzeni lat, ale jedno pozostało w nich niezmienne. Piosenkarka stawia przede wszystkim na kobiece outfity, które zawsze mają w sobie "to coś".

W latach 2000., gdy dopiero zaczynała swoją karierę, w jej stylizacjach sporo się działo. Było kolorowo, odważnie i błyskotliwie. "Jenny from the block" stawiała wówczas na krótkie topy, jeansy, błyszczące dodatki i biżuterię w każdej możliwej ilości. Z drugiej strony lubiła pokazywać się w kreacjach od topowych projektantów.

Jennifer Lopez słynie z przemyślanych dodatków. Biżuteria, torebka czy buty to elementy, które mają rzucać się w oczy. Piosenkarka od początku kariery jest fanką sporych kolczyków w kształcie koła i wspomnianych wcześniej okularów przeciwsłonecznych. Lopez uwielbia też podkreślające kształty sukienki czy ubrania.

***