Odważne kolory i wzory zastąpiła odcieniami beżu, bielą, szarością czy czernią . Jennifer Lopez w ostatnim czasie zaskakuje swoimi stylizacjami. Piosenkarka zawsze słynęła z odważnych outfitów, które zwracały na siebie uwagę. Podczas promocji ostatniego albumu "This Is Me... Now", wokalistka stawiała na bogato zdobione, kwieciste kreacje.

Ostatni rok był dla Lopez dość trudny. Jej małżeństwo z Benem Affleckiem dobiegło końca. Po miesiącach spekulacji para poinformowała, że podjęła decyzję o rozstaniu. Piosenkarce nie powiodło się też w kwestii muzycznego powrotu. Jej album "This Is Me... Now" nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem krytyków. Lopez planowała wyruszyć w trasę koncertową, ale ze względu na niewielkie zainteresowanie płytą, show zmieniło nazwę na "This Is Me... Live. The Greatest Hits". To również nie pomogło. Wokalistka podjęła decyzję o odwołaniu swojego tournée, tłumacząc, że chce spędzać więcej czasu z rodziną.