Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Latynoska gwiazda do tej pory sprzedała ponad 80 mln płyt na całym świecie, a jej utwory w sieci cieszą się ogromną popularnością - zostały już odsłuchane ponad 15 mld razy. W połowie lutego 2024 roku Lopez powróciła z nowym albumem zatytułowanym "This Is Me...Now", który jest w pewnym sensie klamrą spinającą jej karierę. Tytuł i tematyka płyty nawiązują do wydanego w 2002 roku krążka "This Is Me... Then", z którego pochodził hit "Jenny from the Block". Najnowszy album promują single "Can’t get enough" i "Rebound".

Latynoska gwiazda w rozmowie z ET wyznała nawet, że może to być ostatni album w jej muzycznym dorobku.

- Nie wiem, czy po tym albumie kiedykolwiek nagram jeszcze jakiś album. To kwintesencja projektu "J.Lo" i naprawdę czuję się spełniona. W pewnym momencie ten album stanie się kolekcjonerskim - powiedziała w rozmowie z ET Lopez. - Nie mówcie Benny’emu Medinie [manager artystki - przyp. red.], że to może być mój ostatni album w historii - zażartowała.

Lopez w wywiadach podkreśla, że "This Is Me...Now" zamyka pewną erę w jej karierze i jest otwarciem na nowe. - Włożyłam w ten projekt całe serce i duszę. Jestem bardzo podekscytowana, bo wiele mnie to wszystko kosztowało - nie kryje.

Stylizacje Lopez przyciągają wzrok

Gwiazda wiele serca wkłada również w promocję krążka. Stara się pojawiać na wszelkich wydarzeniach, nie tylko muzycznych. Lopez pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody, gdzie zachwyciła w limonkowej sukni z płaszczem zdobionym kwiatami i przezroczystą sukienką z kokardą.

Lopez wzięła też udział w programie "Saturday Night Live", w którym wykonała dwa utwory: "Can’t get enough" i "This Is Me... Now". Jej stylizacje jak zawsze były dobrze przemyślane i idealnie pasowały do klimatu prezentowanych utworów. Do pierwszej z piosenek Lopez wybrała czarno-biały outfit eksponujący brzuch, drugą z piosenek wykonywała ubrana w bajkową suknię z pąków róż.

Jeśli zastanawiacie się, co Lopez porabia w chwilach wolnych od promowania albumu, wystarczy, że zajrzycie na jej profil na Instagramie. Piosenkarka dba o regularny kontakt z fanami i chętnie odsłania kulisy swojego zawodowego i prywatnego życia. Lopez stara się przyciągać uwagę eleganckimi i modnymi stylizacjami, ale również outfitami z niemałą dawką szaleństwa.

Jennifer Lopez na Paryskim Tygodniu Mody Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News East News

Jennifer Lopez znów próbuje zwrócić na siebie uwagę. Na Instagramie poruszenie

Tym razem Lopez postanowiła zaprezentować się w zimowej stylizacji. Piosenkarka opublikowała kilka zdjęć w beżowej puchówce. Dobrała do niej szary sweter z golfem. Jednak show skradły duże, srebrne okulary przeciwsłoneczne. Sądząc po jej stylizacjach, to jeden z jej ulubionych dodatków. Gwiazda postanowiła nie robić im konkurencji w postaci wymyślnej fryzury, dlatego też włosy związała w kok. Postawiła też na delikatny makijaż.

Nowe zdjęcia wywołały spore poruszenie wśród fanów.

"Zjawiskowa! Najlepszy look", "Królowa", "Najpiękniejsza", "Olśniewająca" - komplementowali internauci.

