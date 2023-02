Jennifer Love Hewitt skończyła 44 lata

Gwiazdy Ewa Szabatin przeszła niesamowitą przemianę! Przypomniała słynne zdjęcia Jennifer Love Hewitt przyszła na świat 21 lutego 1979 roku. Jako dziecko przeprowadziła się z matką z Teksasu do Los Angeles.

To właśnie wtedy odkryto talent aktorki. Początkowo występowała w reklamach i programach dla dzieci. Później pojawiły się pierwsze role w serialach. Poza tym próbowała swoich sił jako tancerka oraz piosenkarka.

Jennifer Love Hewitt sławę zawdzięcza roli w thrillerze "Koszmar minionego lata". Od tamtej pory jej kariera nie zwalnia tempa. Wielu może kojarzyć aktorkę również z telewizyjnych seriali takich jak np. "Zaklinaczka duchów", "Zabójcze umysły" oraz "9-1-1".

Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Jennifer Love Hewitt właśnie skończyła 44 lata, a na jej instagramowym profilu nie mogło zabraknąć urodzinowego zdjęcia.

Jennifer Love Hewitt obawia się starości

Jennifer Love Hewitt bez wątpienia była jedną z najpopularniejszych gwiazd lat 90. Aktorka do dziś nie może narzekać na brak zainteresowania. Na Instagramie obserwuje ją 1,3 mln osób, a grono fanów stale się powiększa.

Aktorka z okazji swoich urodzin postanowiła podzielić się z internautami swoimi przemyśleniami. Przyznała, że jest szczęśliwą osobą, ale zdarza się, że czuje obawy związane ze starzeniem się. Opublikowała zdjęcie bez makijażu i opatrzyła je krótkim opisem. "Obudziłam się o 4 rano i skończyłam 44 lata! Jestem wdzięczna, szczęśliwa, błogosławiona, czasami niepewna co do starzenia się, jestem mamą trójki wspaniałych dzieci, żoną najbardziej przystojnego i niesamowitego mężczyzny i naprawdę nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co ten rok nam przyniesie. Czuję magię w powietrzu i kocham magię" - napisał Jennifer Love Hewitt.

Post aktorki spotkał się z ogromnym zainteresowaniem jej fanów. Wielu postanowiło zostawić po sobie komentarz. Pojawiły się głosy osób, które na zdjęciu nie rozpoznały Jennifer Love Hewitt. "Jestem zdezorientowana. Nigdy w życiu bym cię nie poznała. Chyba nie tylko ja tak myślę?!", "Może bez makijażu, ale to nie jest twarz Jennifer Love Hewitt, którą oglądałam w telewizji w latach 90. i 2000. W ogóle nie poznaję tej wersji. Tylko po nazwisku" - pisali internauci.

