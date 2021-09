Joanna Koroniewska zdradza co robi, gdy dzieci wychodzą do szkoły

Joanna Koroniewska jest mamą dwóch córek - 12-letniej Janiny i 3-letniej Heleny. 1 września obie dziewczynki zaczęły nowy rok szkolny, Janina poszła do szkoły, a Helena do przedszkola. Aktorka, znana głównie z serialu "M jak miłość" świetnie odnajduje się w roli mamy i nie ukrywa, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Mimo to na Instagramie gwiazdy pojawił się zaskakujący filmik.



Joanna Koroniewska zamieściła humorystyczne video, z którego fani dowiadują się jak planuje spędzić pierwsze dni bez córek. Widać na nim jak aktorka ze wzruszeniem żegna w drzwiach dzieci, a kiedy te tylko się za nimi zamkną, przebiera się w "małą czarną" i zaczyna domową degustację wina.



Instagram Post

- To jak tam mamuśki?! Jakie plany na pierwszy dzień szkoły? Babski serial , mani, pedi czy może po prostu BŁOOGI SEN Faceci mają zupełnie inne pomysły na siebie. Zresztą sami zobaczcie u Maciej Dowbor - napisała gwiazda, odsyłając fanów na Instagrama swojego męża.

Maciej Dowbor również podzielił się z obserwatorami swoim sposobem na pierwsze chwile bez dzieci. Na filmiku widać jak wyprasza swoją żonę z domu, kradnie jej kieliszek z winem i postanawia w samotności zrelaksować się przed telewizorem.



Instagram Wideo

Pod filmikiem Dowbor napisał:



- Wysłaliście już swoich podopiecznych do przedszkola, szkoły, na uczelnie⁉️ Kanapeczki spakowane?! Poczuliście ulgę? Nareszcie nastąpił najbardziej wyczekiwany dzień w roku!! Początek roku szkolnego‼️Jak ja w końcu odpocznę! Miłej Zabawy





Córka Joanny Koroniewskiej wytrzymała w przedszkolu... jeden dzień

Niestety, jak wynika z najnowszego postu Joanny Koroniewskiej, jej laba właśnie się skończyła. Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z nebulizatorem.

- Po pierwsze, nie zrobiłam sobie ust. Po drugie, to co trzymam w ręce nie służy poprawianiu urody. To po prostu najlepszy przyjaciel każdej mamusi. Nebulizator.

Witamy w brutalnym świecie przedszkolnej rzeczywistości. Mówi się, że pierwszy rok przedszkolaka to więcej nie chodzenia niż chodzenia. Idziemy na rekord. Nasza córka wytrzymała 1 dzien!! Od dziś już na zdalnym! A jak tam u Was? Jakieś pomysły na wzmocnienie odporności??! Czy po prostu musi to przejść.





Instagram Post

Trzymamy kciuki za szybki powrót Heleny do przedszkola i wyczekany spokój rodziców.

