Joanna Liszowska wróciła do pracy

Joanna Liszowska od lat cieszy się sporą popularnością i fani chętnie śledzą nie tylko jej karierę zawodową, ale także media społecznościowe, gdzie gwiazda publikuje zdjęcia pokazujące jej życie prywatne.

Gwiazda jest lubianą gwiazdą serialu "Przyjaciółki", który można oglądać na antenie Polsatu, ale także w końcu po przerwie wywołanej pandemią, wróciła także do gry na teatralnej scenie.



Widać, że ta praca sprawia aktorce ogrom radości i przynosi satysfakcję. Aktorka wróciła do teatralnej pracy 17 czerwca wraz z premierą sztuki "7 sekund wieczności".



Gwiazda odniosła wielki sukces i teraz pochwaliła się zdjęciem ze spektaklu na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Joanna Liszowska pokazała naprawdę gorące zdjęcia ze scen, w których gra i zachęciła tym swoich fanów do przyjścia na spektakl.



Pracę Joanny pochwaliły także koleżanki z branży, nie szczędząc jej komplementów w komentarzach. Fani także byli zachwyceni jej rolą.



"Ogień nie kobieta", "Pięknie!", "Ślicznie", "Cudowna!", "Jesteś piękną, seksowną kobietą! Zawsze cudowna!" - pisali internauci pod zdjęciem Joanny Liszowskiej.

Trzeba przyznać, że gwiazda jak na 42 lata wygląda fenomenalnie, a powrót do pracy tylko jej służy!



