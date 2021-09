Joanna Opozda w ciąży?!

Joanna Opozda i Antek Królikowski zostaną rodzicami? Wiele na to wskazuje, ale nie mogą cieszyć się swoim szczęściem, a wszystko przez problemy rodzinne.

Niedawno media obiegła informacja o tragicznym wypadku na Madagaskarze, w którym uczestniczył Dariusz Opozda, ojciec aktorki.



"Leżę w szpitalu misyjnym i choć personel jest bardzo pomocny to nie ma tu ani sprzętu, ani leków, które pomogą mi wyzdrowieć. W ostatnim czasie mięśnie w poranionej nodze zaczęły mi gnić i jeżeli nic się nie poprawi to w końcu tutaj umrę - mówił w rozmowie z "Echem Dnia" ojciec Joanny Opozdy.



Apelował on także o pomoc i wygląda na to, że nie doczeka się on jej ze strony rodziny. Sytuacja jest najwidoczniej skomplikowana, tak jak i relację łączące Asię z ojcem, którego zabrakło na jej i Antka ślubie.



Mężczyzna jest za to bardzo aktywny w sieci. To właśnie na jego profilu w mediach społecznościowych wyciekły wiadomości, które rzekomo miał pisać właśnie Antek Królikowski.



Z ich treści wynika, że Joanna Opozda jest w ciąży!



"Z tej strony Antoni Królikowski, mąż i ojciec dziecka pańskiej córki Joanny. Nie pozwolę nikomu krzywdzić mojej żony i nie interesuje mnie to, że jest pan ojcem Asi, ponieważ nie zachowuje się pan tak, jakby nim faktycznie był... Joanna żyje teraz w przewlekłym stresie, nie tylko z powodu błogosławionego stanu, który znosi z trudem, ale przede wszystkim powodem cierpienia pańskiej córki Joanny, tak samo jak i Aleksandry, jest to co dzieje się i wyprawia na Madagaskarze" - możemy przeczytać w screenach wiadomości udostępnionych przez pana Dariusza.



Sam ojciec Joanny ustosunkował się do słów napisanych przez zięcia w poście, który można znaleźć na jego profilu. Antek i Joanna jednak do tej pory nie skomentowali całej sytuacji, ani tego, czy faktycznie para spodziewa się dziecka.

