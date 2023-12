Joanna Racewicz wypoczywa na Teneryfie

Joanna Racewicz postanowiła w tym roku "zerwać z tradycją" i zamiast urządzić tradycyjne święta z choinką i Kevinem w tle, wybrała się z synem na wycieczkę.

Kilka dni temu podzieliła się z fanami nagraniem... ze słonecznej Teneryfy.

Moja "magia Świąt" Bez pośpiechu, bez gotowania, barszczu i pierogów. Po mojemu. Tak, jak lubię. Synku, jesteś mistrzem. Kocham. Choć Cię nie widać. Jesteś. W każdej chwili. - napisała Joanna Racewicz na Instagramie.

Na opublikowanym filmiku mogliśmy zobaczyć, jak uśmiechnięta spaceruje po plaży oraz pozuje na tle pięknych widoków. Na jednym z urywków filmiku widać także, że w podróży towarzyszy jej ukochany pies.

Reklama

Racewicz mierzy się z hejtem

Niestety spokojny wypoczynek gwiazdy zakłóciły nienawistne komentarze. Dziennikarka postanowiła publicznie odpowiedzieć na każdy taki komentarz, pokazała również kim są autorki hejterskich wpisów, upubliczniając zdjęcia z ich kont w mediach społecznościowych.

Przeczytaj też: Joanna Racewicz spędziła Boże Narodzenie pod palmami. Odpowiedziała na falę hejtu w komentarzach

Noworoczne przesłanie Joanny Racewicz

W najnowszym poście dziennikarka znów odniosła się do obraźliwych komentarzy, jakie są zamieszczane pod jej postami w mediach społecznościowych.

A gdyby do postanowień noworocznych dodać: Będę wyrozumiała, łagodna, życzliwa, uprzejma. Dla siebie i innych. Będę żyć i pozwolę innym. A jeśli nie spodoba mi się czyjś wygląd i wybór pójdę dalej, bo przecież, cóż, to nie moje życie. napisała Joanna Racewicz

Instagram Post Rozwiń

Styl Joanny Racewicz

Dziennikarka słynie z wyczucia stylu i pięknych kreacji. Jej instagramowy profil śledzi już ponad 126 tys. osób, które chętnie komentują zamieszczane przez nią posty.

Gwiazda zamieszcza na Instagramie nie tylko zdjęcia kolejnych modnych stylizacji czy zdjęć z branżowych imprez. Chętnie dzieli się z fanami swoją prywatnością oraz często wypowiada się na wiele ważnych społecznie tematów. Wśród jej wpisów nie brakuje tych dotyczących hejtu w sieci, czy tych dotyczących kobiet i ich problemów.

Dziennikarkę najczęściej możemy zobaczyć w klasycznych stylizacjach. Nie oznacza to, że rezygnuje z najnowszych trenów, raczej wybiera z nich to, co najlepiej pasuje do jej sylwetki.

Przeczytaj też: Joanna Racewicz w czarnej zmysłowej kreacji. Zapozowała wraz z przyjaciółką. "Piękne i zmysłowe"

W szafie Joanny Racewicz nie brakuje garniturów czy marynarek, dziennikarka często stawia na wyraziste kolory i eleganckie dodatki. Lubi też połączenia total look. Jej stylizacje w jednym kolorze zawsze przyciągają spojrzenia i są szeroko komentowane w w mediach. Niedawno na jednej z imprez zachwyciła złotą kreacją.

Styl Joanny Racewicz chętnie naśladują fanki, a jej modowe wybory są inspiracją dla wielu kobiet.