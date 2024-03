Joanna Racewicz doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek w wolnych chwilach chętnie publikuje na Instagramie. Nie chodzi jedynie o zdjęcia - uwagę zwracają przede wszystkim przemyślenia i opinie, jakimi dzieli się Racewicz. W najnowszym wpisie również poruszyła ważny temat.

Racewicz na Instagramie: "Czy babci wypada"

- Panie i Panowie, plan jest taki: czuć się dobrze w skórze, w której mieszkam. Dbać o nią i siebie. Starzeć się bez godności, nawet jeśli każdego dnia usłyszę, że powinnam. Robić dokładnie to, na co przyjdzie mi ochota. I nie zamierzam słuchać, czy "babci wypada". Kobiecie z lubością wypomina się wiek, nawet jeśli ona sama czuję się nieźle w tym, który ma - napisała na Instagramie dziennikarka.

Joanna Racewicz to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce VIPHOTO East News

Joanna Racewicz eksponuje figurę w obcisłej sukience. Fani pod wrażeniem

Do nowego wpisu dołączyła zmysłowe zdjęcie. Racewicz postanowiła wyeksponować wszystkie atuty swojej sylwetki. W tym celu założyła obcisłą czarną sukienkę z golfem i długimi rękawami. Dobrała do niej wysokie czarne kozaki. Uwagę zwraca długi naszyjnik z czarnymi i złotymi elementami. Racewicz dobrała do niego okrągłe, niewielkie kolczyki.

Nowe zdjęcia wzbudziły niemałe poruszenie wśród fanów. "Co za figura", "Wyglądasz fenomenalnie, jak milion dolarów", "Boska figura", "W tym ciele jest tyle odwagi, doświadczenia... I to właśnie jest piękno!", "Figura jak u modelki", "Niejedna kobieta marzy by mieć taką figurę" - komplementowali fani.

Ikona stylu

Joanna Racewicz nie bez powodu znajduje się w gronie najlepiej ubranych Polek, a niektórzy uważają dziennikarkę za ikonę stylu. Gwiazda świetnie zna obowiązujące trendy i umiejętnie łączy je z klasycznymi elementami garderoby. Racewicz nie stroni też od modowych eksperymentów, ale jeśli okazja tego wymaga, wybiera odpowiednie stylizacje. Dziennikarka zachwyca wyczuciem stylu od lat i nadal nie przestaje zaskakiwać perfekcyjnymi outfitami.

Racewicz do dziś znajduje się w gronie najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię widzów i czytelników - obecnie współpracuje z Telewizją Polsat, jest autorką książek takich jak "To nie kraj, to ludzie: historie zebrane na granicy" czy "12 rozmów o pamięci. Oswajanie nieobecności".

W wolnych chwilach stara się regularnie publikować na swoim Instagramie. Jej profil obserwuje 127 tys. osób. Dziennikarka chętnie dzieli się przemyśleniami na rozmaite tematy, zabiera głos w ważnych sprawach. Oprócz tego na swoim profilu odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego, relacjonuje podróże.

