Joanna Racewicz inspiruje wygodną stylizacją. Idealny look na majówkę

Joanna Racewicz do perfekcji opanowała wybór stylizacji na konkretne okazje. Dziennikarka obwieściła, że rozpoczęła już majówkę i z tej okazji zaprezentowała wygodną stylizację. To prosty look, idealny dla kobiet, które nadchodzące wolne dni spędzają aktywnie i w plenerze.