Przychodzi czas, gdy widzisz mechanizm. Jak na dłoni. Dostrzegasz marność tego, co pluje. To dzień, kiedy możesz już wybaczyć nienawistnikow. Choć próbować. "Bo nie wiedzą, co czynią". Po podają sztafetę nienawiści w nieskończoność. Ty nie musisz. Że - jestem nudna i ciągle o tym samym? A tym od jadu kiedyś się znudzi?