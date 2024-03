Dziennikarka często bierze udział w rozmaitych wydarzeniach, podczas których prezentuje bezbłędne (a czasami i obłędne) stylizacje. Racewicz doskonale wie, jak dobrać stylizację do okazji. Niedawno wzięła udział w premierze spektaklu "Wesele" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Założyła biały garnitur, w którym uwagę przyciągała przede wszystkim marynarka o dłuższym kroju, z paskiem akcentującym talię. O tym, że Racewicz to fanka garniturów, raczej nikogo przekonywać nie trzeba - ostatnio założyła również zestaw w zielonym kolorze. Trzeba przyznać, że to look wręcz idealny na nadchodzące dni.