Tak żyje teraz Jola Rutowicz

Jola Rutowicz pojawiła się w polskim show-biznesie jako barwny ptak. Zdobyła sympatię widzów programu "Big Brother" w 2007 roku swoim poczuciem humoru i niezwykłą energią.

Celebrytki także trudno było nie zauważyć przez jej wygląd - kochała wyzywające, skąpe stroje, mocną opaleniznę i równie mocny makijaż oraz długie paznokcie.



Przez pewien czas po zakończeniu show o Joli było głośno, ale jej kariera nieco wyhamowała. Wówczas postanowiła wyjechać za granice i tam ułożyć sobie życie na nowo.



Obecnie co jakiś czas gwiazda publikuje zdjęcia z bajecznego domu, w którym mieszka w Stanach Zjednoczonych i pokazuje, jak bardzo zmieniła się od czasu występu w telewizji, lecz w polskiej telewizji już nie występuje od lat.



Porzuciła wyzywające ubrania i nieco wyciszyła swój ekstrawagancji wygląd. Chociaż rzadko udziela się w sprawach dotyczących Polski, teraz zrobiła wyjątek.



Powodem był powrót Donalda Tuska do polityki. To właśnie tę sytuację postanowiła skomentować gwiazdka:



Myślałam, że powrót Tuska będzie wielkim boom! A tymczasem ten wrócił kompletnie nieprzygotowany!" - powiedziała Jola Rutowicz w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Co ciekawe, Jolanta do tej pory nie była zbyt aktywna w polityce ani krajowej, ani zagranicznej, więc jej wypowiedź może nieco dziwić. W dalszych słowach nie wróżyła Donaldowi Tuskowi kariery po powrocie i zapowiedziała, jego klęskę.



Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Herbuś: Praca ze starszymi osobami jest jak praca z dziećmi Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Pamiętacie ją? Jola Rutowicz przeszła ogromną metamorfozę!

Jolanta Rutowicz zmieniła się niczym kameleon i prezentuje swoje wdzięki w bikini Jola Rutowicz podobna do innej polskiej gwiazdy! Ale zmiana!