Julia Dybowska chudnie w oczach

Julia Dybowska określana jest mianem "polskiej lalki Barbie" przez to jaką figurą może się pochwalić. Blond włosy i mocne rysy twarzy ze sporymi ustami także robią swoje.

Celebrytka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie emocje wzbudza w ludziach i chętnie wykorzystuje to w swojej karierze.



W swoich mediach społecznościowych pokazuje swoje bajeczne życie, które wyglądają niczym wieczne wakacje oraz chętnie kusi swoich fanów w skąpych strojach odsłaniając perfekcyjną figurę.

Patrząc na zdjęcia Julii można odnieść wrażenie, że jest ona coraz szczuplejsza. Na nowym zdjęciu, gdzie w kusej spódniczce odsłania nogi są one nie dość, że niewyobrażalnie długie, to jest niezwykle szczupłe.



Fani martwią się o celebrytkę, by w końcu nie przesadziła ona z odchudzaniem.





