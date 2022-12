Julia Dybowska nie szczędzi pieniędzy na podróże

Julia Dyboska, która od ponad 5 lat jest ukochaną teherańskiego biznesmena zarabiającego krocie, uwielbia korzystać ze zgromadzonych na jego koncie pieniędzy.

Emily Ratajkowski oficjalnie szuka miłości. Chce zakochać się w kobiecie Gwiazda od momentu ujawnienia związku z Robertem Tchenguizem, chętnie chwali się bogactwem w swoich mediach społecznościowych. Nie brakuje tam obłędnie drogich stylizacji, zdjęć z luksusowych willi i z licznych wyjazdów.

Julia Dybowska ze swoim ukochanym mieszka na co dzień w Londynie, ale nie zapomniała o swoich polskich korzeniach i często wraca do Polski, by odwiedzić rodzinę.

Można było się spodziewać, że z okazji Bożego Narodzenia także i tym razem odwiedzi rodzinę w Warszawie. Jednak nie tym razem.

Na jej profilu pojawiły się zdjęcia z Malediwów, na których co prawda brakuje choinki i pierogów z kapustą i grzybami, ale z pewnością nie brakuje pięknej pogody, lazurowej wody i okazji do chwalenia się bikini.

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych nie było widać smutki i tęsknoty za ojczyzną. Gwiazda doskonale bawiła się na świątecznych wakacjach i chwaliła niezwykle szczupłą figurą.

Julia Dybowska i jej tajemniczy związek z Robertem Tchenguizem

O ile Julia Dybowska niezwykle chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych, to niemal nigdy nie pokazuje tam swojego wybranka.

Robert Tchenguiz jest brytyjskim przedsiębiorcą, inwestorem nieruchomości, aktywnym udziałowcem i dealerem papierów wartościowych. Prywatnie był mężem Heather Bird, która wcześniej przez wiele lat była jego dziewczyną.

To właśnie od niej w atmosferze skandalu miał odejść biznesmen, a jego nową wybranką została... Julia Dybowska. Może i gwiazda niezbyt chętnie pokazuje swojego wybranka, ale to dzięki niemu może pławić się w luksusach i bez skrupułów z tego korzysta.

