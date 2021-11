Julia Dybowska wróciła do Polski! Pławi się w luksusach

Julia Dybowska baluje w Polsce

Julia Dybowska to celebrytka, która słynie z pokazywania w mediach społecznościowych swojego bajecznie drogiego życia.

Media wielokrotnie rozpisywały się, że takie luksusy zawdzięcza związkowi z bogatym biznesmenem, który ponoć zostawił dla niej żonę.



Julia z chęcią pokazuje bajeczne wakacje, luksusowe dom i jachty oraz wartą miliony - kolekcję swoich ciuchów i dodatków i nie kryje się z tym, jak doskonałe życie prowadzi.



Tym razem postanowiła w końcu odwiedzić Polskę i udała się do Zakopanego, gdzie również prezentuje się w niebotycznie drogich stylizacjach.



Julia spędza czas na zwiedzaniu miasta i kosztowaniu regionalnych potraw w restauracjach. Czyżby Julia wróciła na stałe do Polski?



Nic na to nie wskazuje! Z pewnością to krótki czas, który pragnie spędzić tylko z rodziną.

