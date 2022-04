Julia Wieniawa już rozstała się z Nikodemem Rozbickim? Nie widzieli się od dawna

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Julia Wieniawa to jedna z polskich gwiazd, która próbowała szczęścia w miłości z kolegami z branży. Popularność przyniósł jej związek z Antonim Królikowskim, następnie połączyło ją płomienne uczucie z Aleksandrem Milwiwem-Baronem, a teraz była niezwykle szczęśliwa u boku Nikodema Rozbickiego. No właśnie, z tym ostatnim dawno już nie była widywana. Czy to oznacza, że i ten związek dobiegł końca?

Zdjęcie Julia Wieniawa ostatnio pojawia się publicznie bez swojego ukochanego - Nikodema Rozbickiego / Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM