Lepiej zapobiegać wizytom gołębi , niż je przeganiać wtedy, kiedy sobie uwiły gniazdko. Jeśli jednak je zrobiły, to możemy je zniszczyć, ale jeśli ptaki złożyły w nim jaja, to musimy je pozostawić do końca okresu lęgowego, ponieważ za zniszczenie jaj grozi nam odpowiedzialność karna. Jak zapobiegać wizytom gołębi? Jeśli faktycznie chcemy nie mieć z nimi problemu w przyszłości, trzeba zainstalować siatki odgradzające albo specjalne kolce, które, co prawda, krzywdy gołębiom nie wyrządzą, ale uniemożliwią im przesiadywanie lub wicie gniazda.

Co zrobić, kiedy nie mamy możliwości zainstalowania ani siatki, ani kolców na gołębie? Na szczęście, nie jesteśmy bezsilni, ponieważ ptaki te to bardzo płochliwe zwierzęta. Dlatego świetnie możemy na balkonie albo tarasie zainstalować coś, co będzie wydawało nie tylko dźwięk, ale też refleksy świetlne. W sklepach można kupić metalowe wiatraczki albo dzwoneczki, które wprawione w ruch wiatrem wydają nieprzyjemne dla gołębi dźwięki. Inni z kolei polecają, aby sięgnąć po płyty CV albo foliowe worki, które również mogą sprawić, że ptaki nie będą nas odwiedzały. Niestety, gołębie są również bardzo inteligentne, więc do pewnych rzeczy mogą się przyzwyczajać, więc jeśli są bardzo natrętne, to trzeba zastosować metody wymiennie.