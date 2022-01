Julia Wieniawa. Strój w górach

Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widzimy, jak chodzi po górach. Gwiazda prezentuje się na Kasprowym Wierchu w modnym futrze i botkach na grubej podeszwie. Jej stylizację zobaczycie tutaj .

Na nagraniu widać, jak Wieniawa biegnie po śniegu, a jej buty nie zostawiają żadnych śladów. Tak naprawdę jednak pod śniegiem znajduje się lód, może to być nawet lodowa tafla - śliska i niezwykle niebezpieczna, szczególnie w górach.

Julia Wieniawa. Krytyka internautów

Internautom nie spodobał się fakt, że tak wpływowa osoba jak Julia Wieniawa prezentuje tak nieodpowiedzialne zachowanie. W komentarzach podkreślają, że to nie jest odpowiedni strój w góry, gdzie przy takiej pogodzie szczególnie powinno się uważać.



Ja nie wiem czy to jest strój do chodzenia po górach...

doskonały przykład na lodowy beton. Bardzo niebezpieczne miejsce na hasanie w takim obuwiu...

w takich butach to można co najwyżej wyjść na taras przy budynku kolejki linowej, a nie biegać po lodzie nad przepaścią

Wieniawa nie odniosła się do żadnego komentarza. Tymczasem w górach rzeczywiście panują trudne warunki i dochodzi do wypadków. Ratownicy z TOPR apelują do turystów o zdrowy rozsądek i zachowanie ostrożności.



