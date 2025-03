Nowe przepisy wprowadzają m.in. ujednolicenie stawki podatkowej dla garaży , z zastrzeżeniem, że dotyczy to garaży związanych z budynkami mieszkalnymi, niezależnie od tego, czy są one częścią budynku, czy wolnostojącymi obiektami.

Jeżeli kwota podatku jest niższa niż 100 zł, podatek należy uiścić jednorazowo, maksymalnie do 15 marca 2025 r. Pozostali podatnicy (na przykład spółki z o.o., spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. Wysokość podatku ustalają samodzielnie.