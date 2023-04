Gwiazdy spędzają Wielkanoc na różne sposoby. Jedni zostają w swoich domach, niektórzy decydują się na wyjazd poza Warszawę do jakiegoś malowniczego zakątka Polski, jak np. Agnieszka Woźniak-Starak na Mazury. Jeszcze inni wykorzystują ten czas na zagraniczne podróże.

Julia Wieniawa w Paryżu

Tak właśnie zrobiła Julia Wieniawa . Aktorka i piosenkarka od kilku dni przebywa w Paryżu. Jak na prawdziwą influencerkę przystało, swoją podróż skrupulatnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Dzięki temu jej obserwatorzy, a ma ich aż 2,1 miliona, mają szansę dowiedzieć się, jak spędza ten czas.

Gwiazda wybrała się do Francji ze swoim chłopakiem, Nikodemem Rozbickim. Na serii ostatnio dodanych zdjęć pokazała m.in. jak nosi on jej torby z zakupami z najmodniejszych paryskich butików. Wieniawa nazwała go nawet swoim osobistym asystentem zakupowym.

Wielkanoc Julii Wieniawy

Na pozostałych zdjęciach możemy zobaczyć Wieniawę popijającą kawę na paryskich ulicach, głaskającą psa podobnego do jej własnego, a także piękne budynki we francuskim stylu. Widać, że pogoda dopisała podczas podróży gwiazdy.

Fani w komentarzach wyrazili swój zachwyt zdjęciami Wieniawy, a także widokami ze zdjęć. Część internautów złożyła jej życzenia wielkanocne, a inni podkreślali, że pogoda w Paryżu jest obecnie piękna.

Super jest obserwować Wasze relacje stamtąd

Cudownie wyglądasz Julia, promieniejesz

Pogoda w Paryżu jest teraz przepiękna. Korzystajcie na maxa

Z kolei na relacji aktorka pochwaliła się również obecnością na meczu piłki ręcznej drużyny Paris Saint Germain. Na wydarzenie parę zaprosił grający w zespole reprezentant Polski, Kamil Syprzak, za co Wieniawa przy okazji mu podziękowała i pogratulowała wygranej.

