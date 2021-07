Kim jest Justyna Gradek?

Jak Małgorzata i Radosław Majdanowie będą świętować piątą rocznicę ślubu? Justyna Gradek to piękna Polka, a której rozpisują się teraz rumuńskie media, a wszystko za sprawą jej gorącej randki z Alexem Bodim, który w Rumuni znany jest jako milioner i bożyszcze wśród kobiet.

W mediach pojawiły się zdjęcia pary, która bawiła się w najlepsze w jednym z luksusowych barów w nadmorskiej miejscowości.



Okazało się jednak, że Justyna Gradek jej stan cywilny nie uległ zmianie i gwiazdka wciąż jest mężatką!



Jej mężem jest zawodnik MMA, Karol Miśkiewicz. Para poznała się przy okazji jednych z zawodów sztuk walki, gdzie Justyna pracowała jako "ring girl", a Miśkiewicz startował jako zawodnik.



To właśnie on został jej mężem, a nie słynny niemiecki projektant, Philipp Plein, z którym spotykała się wcześniej.



Ślub Justyny Gradek i Karola Miśkiewicza

Ślub z Miśkiewiczem, Gradek trzymała do samego końca w tajemnicy, a szczegóły uroczystości i zdjęcia pojawiły się dopiero po fakcie za sprawą

zaproszonych na uroczystość gości. Wśród nich była m.in modelka Paula Tumala, oraz stylista fryzur Kajetan Góra.



Uroczystości ślubne i wesele odbyły się w Łodzi, czyli z miasta, z którego pochodzi Justyna Gradek i para składała sobie przysięgę pod gołym niebem.



Panna Młoda zachwyciła kreacją ślubną. Wybrała suknię, która była dopasowana do jej idealnej figury i wykonana z koronki. Suknia ślubna jednak więcej odkrywała, niż zakrywała, czym Gradek wzbudziła w mediach kolejną sensację.



Ślub odbył się w 2019 roku i niestety miłość Justyny i Karola nie przetrwała próby czasu. Od momentu ogłoszenia rozstania, byli partnerzy zaczęli publicznie wywlekać swoje problemy, do tego stopnia, że Justyna wyjawiła prawdę o problemach finansowych męża.



