Justyna Gradek zachwyca w nowych stylizacjach. Pokazała gorące zdjęcia

Justyna Gradek jakiś czas temu została przyłapana na gorącym romansowaniu z rumuńskim miliarderem, Alexem Bodim.

Związek ten wzbudził wiele kontrowersji, bo w czasie narodzin płomiennego uczucia, modelka i "ring girl", Justyna Gradek, była wciąż formalnie w małżeństwie ze sportowcem, Karolem Miśkiewiczem.

Najpierw małżeństwo Justyny budziło spore zainteresowanie z powodu sporych problemów finansowych małżonka gwiazdy, a później uwaga mediów skupiła się na jej romansie.

Po jakimś czasie uczucie jednak umarło, ale dobra passa modelki wciąż trwała i jej grono fanów znacznie się powiększyło. Od tamtej pory Justyna Gradek dba o to, by dostarczać swoim obserwatorom nowych zdjęć, do których pozuje w różnych stylizacjach.

Piękna modelka ma na swoim koncie wiele sesji zdjęciowych, ale to ostatnie zdjęcia, gdzie pozuje w odzieży wykonanej z lateksu, bardzo spodobały się fanom.

Tymi zdjęciami Justyna Gradek zdecydowanie podniosła temperaturę i z pewnością rozbudziła oczekiwania internautów, by publikowała więcej fotografii z takich sesji.

Można też odnieść wrażenie, że modelka rozkwitła przez ostatnie miesiące i zachwyca wyglądem, co też zauważają jej obserwatorzy.

