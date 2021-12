​Już wiadomo, co stanie się z Samanthą Jones w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"

Na tę premierę czekają miliony fanów serialu "Seks w wielkim mieście". Kontynuacja tej legendarnej produkcji zatytułowana "And Just Like That..." zadebiutuje w serwisie streamingowym HBO Max jeszcze w tym roku. Fani kultowego serialu opowiadającego o miłosnych perypetiach czterech wyzwolonych mieszkanek Nowego Jorku, od miesięcy spekulują na temat tego, jak scenarzyści wytłumaczą nieobecność Samanthy Jones, jednej z najbardziej lubianych bohaterek oryginalnej serii. Wcielająca się w nią Kim Cattrall, ku rozpaczy wielbicieli serialu, zrezygnowała bowiem z udziału w jego nowym sezonie.

Reklama

Choć aktorka konsekwentnie milczy na temat powodów swojej decyzji, przyczyną jej odejścia jest najprawdopodobniej konflikt między nią, a koleżanką z planu, Sarah Jessiką Parker. Okazuje się, że twórcy "And Just Like That..." kreśląc dalsze losy Samanthy postanowili nawiązać do burzliwej relacji, jaka prywatnie łączyła Cattrall i Parker. Tak przynajmniej twierdzi źródło z planu produkcji, do którego dotarł brytyjski dziennik "Daily Mail". Jak wynika z opublikowanego niedawno przezeń raportu, pani Jones po tym, jak pokłóciła się z Carrie Bradshaw, postanowiła wyjechać ze Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć nowe życie w Londynie.

Zdjęcie Choć Kim konsekwentnie milczy na temat powodów swojej decyzji, przyczyną jej odejścia jest najprawdopodobniej konflikt między nią, a koleżanką z planu, Sarah Jessiką Parker / Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS / East News

"Zatrzymanie Samanthy w Nowym Jorku byłoby pozbawione sensu - prędzej czy później z pewnością spotkałaby gdzieś swoje dawne przyjaciółki. Aby jej nie uśmiercać, zdecydowano, że wyjedzie do Anglii, gdzie będzie robić oszałamiającą karierę. Takie rozwiązanie zostawia również otwartą furtkę Kim Cattrall, która być może zdecyduje się wrócić na plan kolejnego sezonu, jeśli takowy powstanie" - donosi "Daily Mail". Czy owe doniesienia okażą się zgodne z prawdą, widzowie przekonają się już 9 grudnia - wtedy bowiem licząca dziewięć odcinków seria "And Just Like That..." trafi do katalogu platformy HBO Max.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Figura o atmosferze na planie "Dziewczyn z Dubaju" INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Sarah Jessica Parker zachwyca na okładce Vogue!

Metamorfozy Sarah Jessiki Parker. Jej fryzury przeszły do historii!

Agata Rubik przeszła metamorfozę. Co za zmiana!