Kamila Wybrańczyk prezentuje formę przed walką

Kamila Wybrańczyk stanie w ten weekend przed kolejnym wyzwaniem. Żona pięściarza Artura Szpiki, a teraz również zawodniczka MMA stoczy swoją drugą walkę, tym razem z Martą Linkiewicz. "Kamiszka" właśnie pochwaliła się na Instagramie zrobioną do walki formą.

Zdjęcie Dotychczas to Kamila dopingowała swojego męża. Teraz role się odwróciły! / Wojciech Kubik / East News

Kamila Wybrańczyk w sobotę po raz drugi wejdzie do klatki MMA. Jej przeciwniczka, Marta Linkiewicz ma się czego obawiać, bo Kamila ma już na koncie jedną wygraną walkę - na ostatniej gali FAME MMA pokonała bowiem, znaną z teledysków Donatana Zusje, wcześniej występującą pod pseudonimem Luxuria Astaroth. Po stronie Linkiewicz jest natomiast doświadczenie - Marta stoczyła już cztery walki, z tego trzy wygrała. Stawką jest pas organizacji, więc bez wątpienia każda z zawodniczek będzie chciała dać z siebie wszystko.

Obie panie są bardzo pewnie siebie i widać, że nie pałają do siebie sympatią. Podczas konferencji padło wiele mocnych słów i wzajemnych oskarżeń, ale jak to zazwyczaj bywa, wszystko zostanie wyjaśnione w klatce.



Kamila regularnie relacjonowała fanom przygotowania do walki. Zdradziła również, że nie trenuje z mężem, bo słynny pięściarz nie ma do niej cierpliwości, ale zawsze może liczyć na jego wsparcie i dobre słowo. Dziś na Instagramie "Kamiszka" opublikowała zdjęcie swojej umięśnionej sylwetki. Pozuje na nim w samej bieliźnie, prezentując niesamowitą rzeźbę. Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie wypracowała taką formę! Słowa wsparcia przesłali Kamili m.in. Michał Materla czy Daniel Omielańczuk, pod wrażeniem są również fani, którzy już nie mogą doczekać się walki. A wy, komu kibicujecie?



Zdjęcie Kamila Wybrańczyk od kilku lat walczyła o piękną sylwetkę. Dzięki ciężkim treningom wypracowała piękną sylwetkę / Agencja SE / East News