Kamila Wybrańczyk przegrała na Fame MMA. Oto reakcja Szpilki!

Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk to partnerka polskiego boksera Artura Szpilki, influencerka i zawodniczka Fame MMA. Wybrańczyk ma na koncie jedno zwycięstwo nad, znaną z teledysków Donatana, Zusje (występującą wcześniej pod pseudonimem "Luxuria Astaroth") oraz dwie przegrane - z Martą Linkiewicz i teraz z Anną Andrzejewską. Choć "Kamiszka" wyszła do klatki pewna siebie i zmotywowana, to szybko przekonała się, że jej przeciwniczka nie ma zamiaru odpuścić.

Izabella Łukomska-Pyżalska wije się na rurze! Ale zdjęcia!

Królowa Elżbieta II wściekła na księcia Karola! Nie spodziewała się tego!

​Jest zwiastun serialu "Pam & Tommy". Będzie się działo!

Chloe Ferry zachwyca na brytyjskiej gali! Co za zmiana! "Kamiszka" była faworytką tej walki, ale Anna Andrzejewska szybko zastopowała jej zapędy i, jak przystało na pięściarkę, robiła wszystko, by utrzymać walkę w stójce. Kamila Wybrańczyk, znana z dobrego parteru, nie zdecydowała się na obalenie i ostatecznie, decyzją sędziów, przegrała swoją trzecią walkę.



Werdykt sędziów mocno zirytował Kamilę, o czym zresztą poinformowała zgromadzoną w hali publiczność, ale ta nie miała wątpliwości, która z dziewczyn wygrała walkę i... wygwizdała Kamilę.



Na gali obecny był oczywiście partner "Kamiszki", Artur Szpilka który nagrywał całą walkę telefonem i był również mocno zdegustowany jej wynikiem.



Instagram Post

Kamila Wybrańczyk przegrała na Fame MMA. Tak wspiera ją Artur Szpilka

Kamila Wybrańczyk wróciła już do domu i jak zapewnia na Instagramie "jej życie toczy się już po staremu". Na instastory "Kamiszki" pojawiły się też filmiki z Arturem Szpilką, który ochłonął i postanowił zaprezentować obserwatorom pokaźny siniak pod okiem partnerki:



- No pokaż oczko, pokaż - namawiał Kamilę, która ostatecznie zaprezentowała fanom pokaźne limo, śmiejąc się, że jej makijaż jest już gotowy.





Reklama

Zdjęcie Kamila Wybrańczyk z partnerek, Arturem Szpilką / Instagram

Zdjęcie Kamila Wybrańczyk przegrała swoją drugą walkę z rzędu / Instagram

Jak myślicie czy kolejna przegrana walka zrazi "Kamiszkę" do dalszych występów na Fame MMA czy, wręcz przeciwnie, zmotywuje ją do cięższej pracy? Śledzicie jej sportową karierę?





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alesandra Kurzak z córką w ,,Demakijażu" o relacjach rodzinnych Polsat Cafe

***

Zobacz również:

Narzeczona Artura Szpilki przegrała z Anną Andrzejewską!