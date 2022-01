Karolina Gilon to modelka i prezenterka, gospodyni takich programów w Polsacie jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska". Gilon debiutowała jednak o wiele wcześniej, w serialu "Miłość na bogato", opowiadającym o grupie młodych, zamożnych ludzi ze stolicy. Serial kręcony był w latach 2013-2014, a już rok później Karolina pojawiła się w programie "Top model. Zostań modelką" i odpadła dopiero przed samym finałem!

Anna Powierza zmiażdżyła internautę, który wulgarnie skomentował jej biust Obdarzona kobiecymi kształtami wielbicielka tatuaży nie miała w programie łatwo, ale jej mocna osobowość, pewność siebie i charakter sprawiły, że widzowie szybko ją pokochali! Karolina Gilon świetnie czuła się przed kamerami i już w 2017 roku została gospodynią programu "Druga twarz", w którym towarzyszyła bohaterom w ich zaskakujących metamorfozach. Dziś Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych i najciekawszych prezenterek w Polsce, a w grudniu 2020 roku została nominowana do Telekamer w kategorii osobowość telewizyjna.

Karolina Gilon to też jedna z najatrakcyjniejszych Polek. Obdarzona kobiecymi kształtami, wytatuowana prezenterka znana jest z tego, że lubi sport i aktywność fizyczną, więc może się pochwalić zgrabną, wysportowaną sylwetką. Niedawno Gilon wróciła z Zanzibaru, gdzie odpoczywała ciesząc się słońcem i chętnie dzieliła się z fanami fotkami w kusych strojach bikini. Widać, że po powrocie do kraju wciąż tęskni za tym wakacyjnym luzem.



Instagram Post

Instagram Post

Karolina Gilon pozuje na basenie, chwaląc się figurą. Ale kształty!

Karolina Gilon wróciła już do kraju, ale weekend spędziła jeszcze na błogim relaksie. Prezenterka wybrała się do Kluszkowiec, uroczej wioski w gminie Czorsztyn, gdzie odpoczywała, ciesząc się śniegiem i widokami.



Jeszcze lepsze widoki mieli towarzysze Karoliny, z którymi wybrała się na basen. Prezenterka zaprezentowała się im bowiem w jednoczęściowym, obcisłym kostiumie kąpielowym, który doskonale podkreślił jej kobiece kształty i nogi do nieba. Można pozazdrościć sylwetki, prawda?



Instagram Post

Zdjęcie Karolina Gilon może się pochwalić perfekcyjną sylwetką / Instagram

