Karolina Gilon to modelka i prezenterka oraz gospodyni takich programów Polsatu jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska". Gilon debiutowała jednak o wiele wcześniej, w serialu "Miłość na bogato", opowiadającym o grupie młodych, zamożnych ludzi ze stolicy. Serial kręcony był w latach 2013-2014, a już rok później Karolina pojawiła się w programie "Top model. Zostań modelką" i odpadła dopiero przed samym finałem.

Córka Mel B odtworzyła jej najbardziej kultowe stylizacje!

Lottie Moss pochwaliła się pikantnymi fotkami!

Pasierbica Skrzyneckiej wygląda zjawiskowo. Co wiemy o Pauli Łopuckiej?

Pamela Anderson zaskoczyła nową sesją zdjęciową! Ikona? Obdarzona kobiecymi kształtami wielbicielka tatuaży nie miała w programie łatwo, ale jej mocna osobowość, pewność siebie i charakter sprawiły, że widzowie szybko ją pokochali! Karolina Gilon świetnie czuła się przed kamerami i już w 2017 roku została gospodynią programu "Druga twarz", w którym towarzyszyła bohaterom w ich zaskakujących metamorfozach. Dziś Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych i najciekawszych prezenterek w Polsce, a w grudniu 2020 roku została nominowana do Telekamer w kategorii osobowość telewizyjna.W ostatnich latach Karolina Gilon była jedną z prowadzących Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym roku nie zobaczymy jej na sylwestrowej scenie. Póki co korzysta bowiem ze słońca!

Zobacz również: Paulina Sykut - Jeżyna zawsze przebiera się w Sylwestra. Dlaczego?

Reklama

Karolina Gilon pochwaliła się fotką z plaży. Ale kształty!

Karolina Gilon postanowiła spędzić ostatnie dni tego roku w Meksyku, w chętnie wybieranym przez gwiazdy mieście Tulum. Wczoraj gwiazda podzieliła się z fanami fotką, na której pozuje na plaży, ubrana tylko w czerwone bikini.

Instagram Post Rozwiń

Fani zareagowali natychmiast, zasypując gwiazdę komplementami:

- "Piękna", "Boskie zdjęcie", "Petarda", "Karolinko, jesteś po prostu boska" - piszą.

Wam też podoba się gwiazda w takim wydaniu?

Zobacz również:

Marcelina Zawadzka poprowadzi Sylwestra w plastrach!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 39: "Mama na obrotach" INTERIA.PL