​Karolina Gilon zdradza, że przytyła podczas pandemii, ale teraz wraca do diety i sportu

Popularna modelka i prezenterka odważyła się przyznać na Instagramie, że kilka miesięcy temu odpuściła sobie dietę i treningi, co przyniosło taki efekt, że przytyła siedem kg. Teraz deklaruje, że znów bierze się za siebie, bo chce być w optymalnej formie przed nagraniem wiosennej edycji "Love Island".

Zdjęcie Karolina przyznaje, że ma tendencję do tycia i musi się pilnować /Artur Zawadzki /Reporter

Jeszcze na początku pandemii Karolina Gilon zachwycała swoją determinacją i pomysłowością, by pomimo niesprzyjających okoliczności, utrzymać doskonałą figurę i świetną formę fizyczną. W mediach społecznościowych pokazywała np., że tricepsy ćwiczy opierając się tyłem o kanapę, a zamiast ciężarków wykorzystuje butelki wody. Ale, jak się okazuje, po zakończeniu zdjęć do drugiej edycji "Love Island" i drugiej odsłony "Ninja Warrior", czyli programów, które prowadziła, gwiazda spuściła z tonu, jeśli chodzi o reżim, który sobie narzuciła.

"Ważna w życiu jest samoakceptacja! Ważne jest, aby żyć w zgodzie ze sobą i kochać każdą częścią swojego ciała! Tylko wtedy możemy żyć pełnią życia i cieszyć się każdą jego chwilą" - Gilon pisze w pierwszych zdaniach swojego najnowszego postu.

Po czym dokonuje odważnego wyznania. "Przez ostatnie miesiące odpuściłam sobie dietę i treningi - w pełni świadomie! Bo czasami trzeba dać sobie spokój. Moja praca wymaga ode mnie odpowiedniej formy, ale zawsze pamiętam o tym, że jestem tylko człowiekiem! Ostatnie miesiące nagromadziły mi trochę tłuszczyku. Przytyłam jakieś siedem kg" - wyjawia. Ale nie zamierza na dłużej zaprzyjaźniać się ze swoimi krągłościami.

"Dla niektórych to mało, dla niektórych dużo. Ja osobiście wolę siebie w tej mniejszej wersji! A przecież chodzi o to, by czuć się dobrze w swoim ciele, prawda? Dlatego noworoczny plan "rakieta’31" czas start! Dieta, ruch i rzeźbienie formy do wiosennego "Love Island"! Systematyczność, silna wola i optymizm... To mi się teraz przyda!" - Gilon pisze o swoich najnowszych priorytetach. Swoimi postanowieniami chce zainspirować innych. "Kto zaczyna ze mną? Ręka do góry! Tylko pamiętajcie! Koniec z czekoladkami i pierogami! Bierzemy się za to poważnie!" - zwraca się do fanów.