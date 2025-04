Spacer w takich butach to proszenie się o kłopoty. "Konieczne podanie surowicy"

Natalia Jabłońska

Przyjemny, wiosenny spacer po łące lub lesie może zakończyć się wizytą w szpitalu, a to za sprawą żmij, które na przełomie kwietnia i maja rozpoczynają okres godowy. Leśnicy apelują, by dokładnie spoglądać pod nogi i wkładać wysokie buty, co zmniejszy ryzyko ewentualnego ukąszenia.