"Możliwy awans". Wróżka Diana ma dobre wieści dla jednego znaku

W życiu osobistym możesz odczuwać pokusę, by "wychować sobie" dorosłą osobę. Do pewnego stopnia się to czasem udaje, lecz upewnij się najpierw, że masz do czynienia z plastycznym charakterem. Pamiętaj również, że w człowieku najciekawsze jest nie to, czego się spodziewamy, ale co może nas zaskoczyć. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na piątek, 25 kwietnia.