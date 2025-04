Seniorzy , którzy urodzili się przed 1949 rokiem, podlegają innemu systemowi wyliczeń. To jednak nie blokuje ich przed ponownym przeliczeniem świadczenia. Podobnie jak w przypadku nowego systemu, może być to opłacalne w kilku sytuacjach.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury może złożyć każdy. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach niestety nie przyniesie to korzyści. Tabele przewidywanej długości życia, czyli czynnik, od którego zależy kwota świadczenia, z roku na rok pokazują, że średnia długość życia się wydłuża. To oznacza, że zebrany przez seniora kapitał dzielony jest przez większą liczbę lat. Takim sposobem świadczenie po ponownym przeliczeniu może być mniejsze niż na początku. Jeśli jest to jedyna przesłanka, która zachęciła nas do ponownego przeliczenia emerytury, wniosek może niestety nie przynieść oczekiwanych skutków.