Warzywo prosto z Rzymu

Już sama nazwa wskazuje na miejsce pochodzenia. Kalafior romanesco, nazywany także brokułem romanesco, był uprawiany w Rzymie i okolicach już w XVI wieku. Pojawiał się na stołach także w południowej części Włoch. Jego znakiem rozpoznawczym są stożkowate różyczki, które układają się w spiralne wzory. Jasnozielony kolor przyciąga wzrok i dla niejednego kucharza jest zapowiedzią wyśmienitej uczty.

Nie przepadasz za klasycznym kalafiorem? Romanesco i tak ma szansę przypaść ci do gustu. Charakteryzuje się łagodnym, nieco orzechowym smakiem. Zachowuje jędrność i chrupiącą teksturę nawet po obróbce termicznej. Należy jednak przeprowadzić ją w odpowiedni sposób. W pierwszej kolejności dokładnie umyj warzywo i podziel na różyczki. Niektórzy kucharze polecają blanszowanie romanesco poprzez zanurzenie warzywa na 2-3 minuty we wrzątku, a następnie przełożenie go do lodowatej wody. Dalszy sposób postępowania dopasujesz do swoich preferencji.

Śródziemnomorskie warzywo bez trudu przyrządzisz we własnej kuchni

Jak ugotować kalafior romanesco w wodzie?

To najbardziej tradycyjna metoda obróbki. Oczyszczone i zblanszowane różyczki gotuj w osolonym wrzątku przez ok. 10 minut. Powinny pozostać jędrne i chrupiące. Kalafior romanesco zachowa swój apetyczny kolor, jeśli do wody dodasz pół łyżeczki cukru. Po odcedzeniu zawartości garnka na durszlaku warzywo możesz opłukać zimną wodą, aby zahamować proces gotowania.

Zalety gotowania na parze

Ten rodzaj obróbki pozwala zachować większość składników odżywczych. Ryzyko rozgotowania zielonych różyczek jest znacznie mniejsze, więc może być to dobre rozwiązanie dla roztargnionych kucharzy. Ułóż różyczki w koszyku przeznaczonym do gotowania na parze. Do garnka poniżej wlej wodę. Nie powinna mieć styczności z przyrządzanym warzywem! Gotowanie romanesco na parze trwa ok. 15 minut, więc nie wydłuża zbytnio czasu potrzebnego na przygotowanie posiłku.

Kalafior romanesco pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i wegetariańskich

Jakie przyprawy pasują do kalafiora romanesco?

Wcześniej nie było okazji do przeprowadzenia kulinarnych eksperymentów i nie do końca wiesz, jak podkreślić smak warzywa? Nic straconego! Kalafior romanesco bardzo dobrze łączy się z wieloma dodatkami.

Różyczki możesz krótko podsmażyć w towarzystwie czosnku oraz cebul i , aby stworzyć aromatyczną bazę posiłku.

Pochodzi z Włoch, więc nic dziwnego, że jego smak doskonale uzupełniają oliwa z oliwek oraz sok z cytryny .

Czerwona papryka nadaje mu głębię smaku.

Jeśli wolisz pikantne nuty, sięgnij po płatki chili lub pieprz cayenne .

curry oraz kuminem. Z kolei w daniach inspirowanych kuchnią indyjską romanesco przyprawiaj

Jedz nie tylko podczas odchudzania

Kalafior romanesco to sprzymierzeniec szczupłej sylwetki. 100 g warzywa zawiera ok. 30 kcal, więc stanie się smacznym uzupełnieniem diety odchudzającej. Stanowi też dobre źródło błonnika regulujące pracę jelit i przemianę materii.

Jedzenie kalafiora romanesco to również sposób na dostarczenie organizmowi witaminy C oraz cynku. Składniki są niezbędne dla zdrowia i atrakcyjnego wyglądu skóry, włosów oraz paznokci. Kwas askorbinowy odpowiada również za odporność, uszczelnianie naczyń krwionośnych oraz przyswajanie żelaza. Warzywo to źródło witaminy K, magnezu, potasu, wapnia, miedzi i manganu, co przekłada się m.in. na obniżanie wysokiego ciśnienia krwi i normowanie poziomu cholesterolu.

