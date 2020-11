Karolina Leszko dla kobiet

Znana z występów w telewizyjnych programach (m.in. "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "The Four. Bitwa o sławę") Karolina Leszko po raz kolejny zaskakuje.

Zdjęcie Kręceniu klipa Karoliny towarzyszyły ogromne emocje. /Kasia Słomka /archiwum prywatne

Tym razem, obserwując wydarzenia w naszym kraju i niepokój dotyczący sytuacji kobiet, Karolina postanowiła zabrać głos, w sposób, który trafia w najczulsze miejsce - wrażliwość.

Wokalistka wzięła na warsztat nieśmiertelny hymn Czesława Niemena w nowej aranżacji Dawida Makosza. Odarty z rozbudowanej oprawy muzycznej tekst, wybrzmiewa tym donośniej, że towarzyszą mu jedynie surowe obrazy.

W teledysku wyreżyserowanym przez Huberta Centkowskiego wystąpiły wyłącznie kobiety, bo przede wszystkim do kobiet Karolina kieruje wszystkie zawarte w tym wykonaniu emocje.

Jeśli macie ochotę na chwilę wzruszenia - posłuchajcie Karoliny!



Karolina Leszko

"Dziwny jest ten świat"

słowa i muzyka - Czesław Niemen

Aranżacja - Dawid Makosz

Reżyseria - Hubert Centkowski

Realizacja obrazu i montaż - Ilona Kozoń & Sebastian Kozoń

Realizacja dźwięku - Dawid Makosz & Mateusz Sołtysik