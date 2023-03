Karolina Szostak na okładce "Vivy!"

Karolina Szostak już kilkukrotnie pojawiła się na okładce magazynu "Viva!". Za każdym razem pozowała sama. Tym razem zdecydowała się zrobić to wraz z mamą Marylą. Magazyn pojawi się w sklepach 9 marca, ale zapowiedź wywiadu już trafiła do mediów społecznościowych.

Pod instagramowym postem czytamy, że pomiędzy gwiazdą Polsatu, a jej mamą istnieję wyjątkowa więź. W wywiadzie postanowiły opowiedzieć o ich relacji, wspieraniu siebie nawzajem oraz o tym, czy są do siebie podobne. Nie zabrakło również powrotu do wypadku Karoliny Szostak sprzed lat.

Panie zapozowały w beżowych trenczach, które w ostatnim czasie królują i uchodzą za jedne z najmodniejszych okryć wierzchnich. Okładkowe zdjęcie Karoliny Szostak i jej mamy Maryli zdecydowanie spodobało się internautom. W komentarzach pojawiło się mnóstwo miłych słów. "No i wszystko jasne, skąd pani Karolina taka piękna. Przy takiej mamie, to wszystko jasne. Ukłony dla pań!", "Przecież to siostry", "Piękne kobiety", "«Karolina Szostak z siostrą Marylą» - tak powinno być!" - można przeczytać na Instagramie.

Co wiadomo o mamie Karoliny Szostak?

Maryla Szostak do niedawna była związana z gastronomią. Czytając fragment wywiady dla "Vivy!", można się dowiedzieć, że obecnie jest już na emeryturze. Jak się okazuje, od pewnego czasu jest aktywną użytkowniczką Instagrama, gdzie chętnie pokazuje swoją codzienność. Karolina Szostak jest jej jedyną córką. Wychowywała ją samotnie po rozwodzie z jej ojcem jeszcze w latach 80.

Prezenterka Polsatu wielokrotnie podkreślała, że to właśnie mamie zawdzięcza wiarę we własne możliwości. W najnowszym wywiadzie dla "Vivy!" zaznaczyła, że zamieniła się z mamą rolami. "Kiedyś mama bardzo dbała o mnie. Teraz ja tak samo dbam o nią. I nawet jak się poróżnimy i nie mamy takiego samego zdania, to i tak na koniec idziemy razem. Zawsze tak jest" - powiedziała Karolina Szostak.

