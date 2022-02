Karolina Szostak znów się odchudza?

Karolina Szostak od kilku lat jest szczuplejsza o 30 kilogramów. Piękna dziennikarka sportowa, gdy zaczynała swoją przygodę w telewizji, ważyła znacznie więcej.

W pewnym momencie swojego życia powiedziała "dość" i postanowiła pozbyć się raz na zawsze zbędnych kilogramów. Powodem był nie tylko wygląd, ale po prostu zdrowie.

Karolina Szostak zaczęła od dość restrykcyjnej diety i częstych wizyt na siłowni. Z biegiem czasu pokochała aktywność fizyczną, a dieta stała się jej stylem życia.



Dziś cieszy się odchudzoną sylwetką. Oczywiście można dostrzec delikatne wahania wagi, co jest całkiem normalne. I ostatnio dziennikarka pochwaliła się nowym cateringiem dietetycznym.



Czyżby właśnie ostatnio nieco przytyła? Patrząc na jej zdjęcia, trudno doszukać się w jej figurze zbędnych kilogramów. Gwiazda wciąż zachwyca wyglądem, ale ma świadomość tego, że należy dbać o to, co trafia do naszych żołądków!



