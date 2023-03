Ewa Ziętek i jej kariera

Gwiazdy Zagrała Krystle w „Dynastii”. Oto jak dziś wygląda Linda Evans Ewa Ziętek przyszła na świat 8 marca 1953 roku w Katowicach. Gdy skończyła naukę w liceum ogólnokształcącym, zdecydowała się na studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna).

Po ukończeniu studiów w 1975 roku zaczęła grać na deskach Teatru Narodowego w Warszawie, z którym była związana przez osiem lat.

Zanim się to jednak stało, zadebiutowała przed kamerą. Ewa Ziętek pojawiła się m.in. w filmie "Milion za Laurę", czy też "Kaprysy Łazarza". To jednak "Wesele" w reżyserii Andrzeja Wajdy przyniosło aktorce największą rozpoznawalność.

Zdjęcie Ewa Ziętek zagrała w "Weselu" u boku Daniela Olbrychskiego / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Ewa Ziętek obchodzi 70. urodziny

8 marca Ewa Ziętek obchodzi urodziny. W tym roku skończyła 70 lat, a jej popularność nadal nie maleje. Aktorka nie mogła narzekać na brak propozycji filmowych. Lista ról, w które się wcieliła, jest sporych rozmiarów. Widzowie mogli ją oglądać w "Człowieku z marmuru", "Lalce", "Milionerze", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i wielu innych produkcjach. Dziś wielu kojarzy Ewę Ziętek z roli Marty Gabriel w serialu "Złotopolscy", czy też z "Barw Szczęścia".

Zdjęcie Ewa Ziętek przyszła na świat 8 marca 1953 roku w Katowicach / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

W rozmowie z Plejadą Ewa Ziętek postanowiła opowiedzieć o aktorstwie. Stwierdziła, że zapłaciła za nie dosyć sporą cenę. "[...] Gdybym mogła zdecydować jeszcze raz, co chcę w życiu robić, to chyba wybrałabym znów aktorstwo. To jest trochę bez wyjścia. Często teraz słyszymy, kiedy ktoś nazywa się aktorką, piosenkarką, modelką i jeszcze kimś. Mnie wychowywano i kształcono w szkole teatralnej w poczuciu misji. Powiedziano nam, że jeżeli zaczniemy uprawiać ten zawód tylko dla pieniędzy, to mamy z nim skończyć. To temu przeczy. Mimo swojego wrodzonego lenistwa połączonego z ogromną pilnością, to bardzo cenię w sobie to poczucie misji" - powiedziała aktorka.

