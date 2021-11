Karolina Szostak złamała dietę

Karolina Szostak, gdy zaczynała pracę jako dziennikarka sportowa, wyglądała nieco inaczej niż obecnie. Gwiazda miała kilka kilogramów więcej i w pewnym momencie swojego życia, w trosce o swoje zdrowie, postanowiła rozprawić się z nadprogramowymi kilogramami i przeszła na restrykcyjną dietę, a jej drugim domem stała się siłownia.

Efekty szybko było widać gołym okiem, a Karolina nie przestawała chudnąć.



Obecnie od dłuższego czasu cieszy się piękną sylwetką, a przede wszystkim - zdrowym ciałem. W swoich mediach społecznościowych dziennikarka motywuje swoich fanów do zdrowego stylu życia, dlatego niektórych zaskoczył najnowszy wpis gwiazdy.



Opublikowała ona zdjęcie ze stacji benzynowej, gdzie zajada się olbrzymim hamburgerem.





Ciekawa sceneria dla kogoś kto jest na wiecznej diecie, najlepsze jedzenie na stacji benzynowej - napisała krótko Karolina Szostak.

Okazuje się, że zdjęcie zostało zrobione na Teneryfie, a hamburger był podawany z owocami morza. Najpewniej była to tylko krótka przerwa w diecie i Karolina wciąż będzie cieszyć się nienaganną sylwetką. Nie chce z pewnością wracać do tego, co jest już przeszłością - do walki z nadwagą.





