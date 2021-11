Beata Tyszkiewicz zakończyła karierę w wieku 81 lat. Artystka wycofała się z życia publicznego, spotkań towarzyskich i bankietów już kilka lat temu - podjęła tę decyzję po przejściu zawału i coraz bardziej pogarszającego się zdrowia. 83-letnia gwiazda jest na emeryturze, na której odpoczywa w swoim mieszkaniu w Warszawie.

Co ze zdrowiem Beaty Tyszkiewicz? Mówi o tym Karolina Wajda

Karolina Wajda, starsza córka Beaty Tyszkiewicz ze związku z Andrzejem Wajdą, opiekuje się mamą i pomaga jej w codziennym życiu. Wajda zamieszkuje w dworku pod Warszawą w Głuchach. Niejednokrotnie proponowała matce, by ta wprowadziła się do niej, ale Tyszkiewicz odmawia. Jej córka mówiła o tym chociażby w wywiadzie dla "Super Expresu" kilka lat temu.



Wspominała tam o pogarszającym się stanie zdrowia swojej matki, a także o tym, że samotne mieszkanie nie działało na nią dobrze. Tyszkiewicz jednak nie chciała opuścić swojego domu, do którego jest przywiązana. Córka zdradza, że proponowała nawet, że przywiezie matce kota!





Karolina Wajda podjęła ważną decyzję

Karolina Wajda w rozmowie z magazynem "Na Żywo" podkreśla jednak, że Beata Tyszkiewicz potrzebuje stałej opieki. Zaznaczyła jednak, że przeniesienie matki do domu opieki nie wchodzi w grę - wiele gwiazd-seniorów decyduje się chociażby na pobyt w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.





Do końca roku przeprowadzę się do mamy. Robię to dla niej, bo wiem, że najlepiej czuje się wśród najbliższych

- mówi Karolina Wajda.



