Meg Ryan kończy 60 lat! Przypominamy jej kultowe role!

Gwiazdy

Choć trudno w to uwierzyć, 19 listopada 2021 roku Meg Ryan kończy 60 lat! Aktorka, znana z takich filmów jak "Bezsenność w Seattle", "Dowód życia" czy "Masz wiadomość", w ostatnich latach rzadko pokazywała się publicznie, ale ostatnio pojawiła się na gali otwarcia Academy Museum of Motion Pictures. Choć fani dopatrzyli się na jej twarzy efektów wielu zabiegów chirurgii plastycznej, to zgodnie przyznają, że Meg znów zachwyca wyglądem i w niczym nie przypomina przeciętnej 60-latki.

Zdjęcie Meg Ryan na gali otwarcia Academy Museum of Motion Pictures / Valerie Macon / East News