Katarzyna Cichopek swoją sławę zdobyła dzięki roli w serialu “M jak Miłość", a obecnie znana jest jako prowadząca “Pytania na Śniadanie", gdzie występuje u boku swojego obecnego partnera Macieja Kurzajewskiego. Aktorka stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, a w ostatnim czasie została okrzyknięta mianem prawdziwej ikony mody.

Jak co roku w okolicach Wielkanocy Kasia Cichopek wybrała się na zagraniczny wyjazd. Jak przyznała w jednym z wywiadów, krótkie urlopy w kwietniu są jej tradycją już od 20 lat. W tym roku aktorka zdecydowała się na wypoczynek w Dubaju. Wybrała się tam ze swoją córką Helenką. Jej syn Adam postanowił zostać w domu i poświęcić swój czas na przygotowania do egzaminu 8-klasisty.

Swoją wycieczkę Kasia relacjonowała na Instagramie, pokazując fanom nie tylko piękne miejsca, ale i swoje stylizacje. Jej obserwatorzy z entuzjazmem oglądali i komentowali zdjęcia w letnich kreacjach Kasi. Szczególnie zachwyciła ich długa żółta suknia aktorki, w której sfotografowała się na tle słynnego wieżowca Burj Khalifa.

Cichopek pozuje na plaży w Dubaju

Mimo że od wyjazdu Kasi minęło trochę czasu, celebrytka wciąż publikuje zdjęcia z tej niezapomnianej wycieczki. Na nowym zdjęciu, które wrzuciła na swojego Instagrama, pozuje podczas zachodu słońca na plaży Marina Beach. Kasia wygląda zniewalająco, a to z uwagi na jej kobiecy biały komplet, który pięknie prezentuje się na opalonej skórze aktorki.

Stylizacja składa się z długich, szerokich spodni o prostych nogawkach, a także bluzki z długim rękawem. Jest to właściwie bolerko wiązane pod dekoltem w kształcie litery V. Pięknie podkreśla ono sylwetkę aktorki, delikatnie odsłaniając jej opalony brzuch. W takiej stylizacji Kasia wygląda bardzo kobieco i nowocześnie.

Biały komplet Kasi to hit na lato 2023

W ostatnim czasie styl Katarzyny Cichopek przeszedł prawdziwą rewolucję. Na swoim Instagramie lansuje nowe trendy, a jej stylizacje są modową inspiracją dla wielu kobiet.

Biały komplet, w którym oglądała zachód słońca w Dubaju to niekwestionowany hit na lato 2023, który powinien znaleźć się w szafie każdej miłośniczki mody. Taka stylizacja sprawi, że będziemy nie tylko wyglądać, ale i czuć się lekko i świeżo. Biały komplet to idealne rozwiązanie zarówno na dzień na plaży, jak i wieczorny spacer po mieście.

W ciepłe i upalne dni taka stylizacja jest nieoceniona. Długie nogawki i rękawy doskonale chronią skórę przed szkodliwymi promieniami UV, a odpowiedni materiał zapewnia świetną wentylację. Rodzaj tkaniny ma tu ogromne znaczenie. Kasia postawiła na delikatny i przewiewny muślin. Powstaje on z włókien bawełnianych, które są czesane w specjalny sposób. Przez to materiał jest lekki, delikatny i charakteryzuje się półprzezroczystą fakturą. Dzięki niemu nasza skóra oddycha, co jest szczególnie ważne podczas lata.

Wybierając długi komplet na lato, warto zawsze sprawdzić metkę przed jego zakupem aby upewnić się, że został on wykonany z naturalnego materiału wysokiej jakości.

