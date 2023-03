Katarzyna Cichopek olśniła w seksownej mini z głębokim dekoltem. Co za widok!

Katarzyna Cichopek gwiazdą telewizji

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej znanych i lubianych aktorek oraz osobowości telewizyjnych. Sławę przed laty przyniosła jej rola Kingi w serialu "M jak miłość", a od dłuższego już czasu realizuje się też jako prezenterka telewizyjna. O Cichopek były w ciągu ostatnich miesięcy bardzo głośno, a to za sprawą rozpadu trwającego 17 lat związku z Marcinem Hakielem. Niedługo po tym, gdy w sieci poinformowała o rozwodzie okazało się, że aktorka jest szczęśliwie zakochana w Macieju Kurzajewskim - co wywołało jeszcze większy, medialny szum. U boku nowego partnera Cichopek już od dłuższego czasu prowadzi "Pytanie na śniadanie". Została też jurorką tanecznego show dla dzieci "You Can Dance - Nowa generacja".

Cichopek podkreśliła biust odważną stylizacją. Fani są oczarowani

Wczoraj - 24 marca, wyemitowano finałowy odcinek popularnego programu, w którym młodsi uczestnicy pokazują swoje umiejętności na parkiecie. Tego wieczoru Katarzyna Cichopek założyła imponującą kreację, która sporo odsłaniała. Krótki fason podkreślił zgrabne nogi, a mocno wycięty dekolt eksponował biust prezenterki. Dodatkowo sukienka, którą założyła Cichopek miała modny w tym sezonie mocny, pomarańczowy odcień, na ramionach natomiast prezentowały się efektownie zdobienia. Do stylizacji Cichopek założyła srebrne buty na wysokich obcasach, a włosy mocno spięła w kok.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Cichopek oczywiście pochwaliła się zdjęciami z piątkowego wieczoru. Zaprezentowała na nich swoją kreację i jak się okazało, bardzo przypadła ona go gustu internautom. Pod postem nie zabrakło ogromnej ilości polubień oraz komentarz od fanów, którzy komplementowali jej sylwetkę oraz dość oryginalną sukienkę. Wy również uważacie, że wyglądała zjawiskowo?

